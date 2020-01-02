***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.01.2020 18:36
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye azaltım ve artırım, Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında SPK'ya Başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.01.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.12.2019 tarih ve 2019/24 sayılı toplantısında alınarak aynı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanan kararına istinaden, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 20.540.000-TL'ndan 2.840.000-TL.'na azaltımı ve eş zamanlı olarak 41.080.000-TL tutarında sermaye artışı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000 TL'na artırılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 ncı maddesinin işbu sermaye azaltımı işlemini ve Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili için, bugün (02.01.2020) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807141
BIST
18:05115.932
En Yüksek
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293,25
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|5,04
|150.998.378
|% 20,00
|
|CRFSA
|5,65
|185.637.024
|% 19,96
|
|VKING
|2,15
|5.634.637
|% 14,97
|
|DURDO
|15,99
|11.552.618
|% 13,89
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|NIBAS
|5,50
|420.909
|% -11,29
|
|INFO
|8,00
|38.081
|% -10,11
|
|EGCYO
|0,29
|223.656
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,20
|9.605.064
|% -8,96
|
|EGCEY
|0,36
|486.617
|% -7,69
|
|THYAO
|14,84
|1.627.933.804
|% 2,63
|
|KOZAA
|10,72
|1.020.532.328
|% 6,88
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|HALKB
|6,13
|661.005.186
|% 3,72
|
|KRDMD
|2,74
|585.678.241
|% 3,01
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,50
|266.796.401
|% 2,74
|
|ISGYO
|1,80
|317.482.510
|% 2,27
|
|ODAS
|2,17
|320.001.974
|% 3,33
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7978
|7,8369
|% -0,74
|
|Frank
|6,0996
|6,1363
|% -0,39
|
|Riyal
|1,5838
|1,5918
|% 0,20
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.525
|1.526
|8,11
|
|Altın Gr.
|292
|292
|2,07
|
|Cumhuriyet
|1.939
|1.969
|14,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|11,15
|
|Yarım
|933
|957
|5,39
|
|Çeyrek
|468
|478
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|0,14
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|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
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|B. Petrol
|65,94
|65,94
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