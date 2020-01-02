***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye azaltım ve artırım, Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında SPK'ya BaşvuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 02.01.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.12.2019 tarih ve 2019/24 sayılı toplantısında alınarak aynı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanan kararına istinaden, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 20.540.000-TL'ndan 2.840.000-TL.'na azaltımı ve eş zamanlı olarak 41.080.000-TL tutarında sermaye artışı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000 TL'na artırılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 ncı maddesinin işbu sermaye azaltımı işlemini ve Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili için, bugün (02.01.2020) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807141BIST