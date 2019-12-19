***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Eş anlı olarak gerçekleştirilecek sermaye azaltımı ve artırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.540.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 43.920.000Sermaye AzaltımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 7.900.000 6.807.692,310 86,17332B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 12.640.000 10.892.307,690 86,17332Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)TOPLAM 20.540.000 17.700.000,000 86,17332Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 7.900.000 15.800.000,000 1.446,47887 1,00 B Grubu B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 HamilineB Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 12.640.000 25.280.000,000 1.446,47887 1,00 B Grubu B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.540.000 41.080.000,000 1.446,47887Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 19.12.2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimiz'in 25.10.2019 tarihinde yapılan 2018 faaliyet yılına ilişkin olağan Genel Kurul toplantısının (13) numaralı gündem maddesi ile Yönetim Kurulumuz yetkilendirildiği üzere Yönetim KurulumuzcaŞirketimiz'in içinde bulunduğu mali duruma ilişkin olarak, Şirketimiz'in Türk Ticaret Kanunu madde 376 kapsamında olduğu,2019 yılında yaşanan genel finansal kriz ve ekonomik durgunluk nedeniyle kapasite daraltımını ve maliyet kısıtlanmasının tercih edildiği,2020 yılı içerisinde gerek vagon üretim, gerekse de vagon bakım ve üretim işlerine ilişkin olarak, Türkiye'nin jeopolitik avantajı da gözetilerek, pozitif ivmelenme beklendiği değerlendirilmiş olup,Yönetim Kurulumuz'un bu kapsamda alacağı tedbirler ile ilgili olarak kamuoyu ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli paylaşımlarda bulunulmasına karar verilmiştir.Bu çerçevede Yönetim Kurulumuz, almış olduğu bu yetki ile, gerekli değerlendirmelerde bulunmuş ve aşağıdaki kararları almıştır.-30/09/2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 63.168.241- TL geçmiş yıllar ve 11.440.020- TL dönem zararından kaynaklanan bilanço açığının 17.700.000-TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında Şirket sermayesinin 17.700.000.-TL azaltılarak 2.840.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 41.080.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 43.920.000.-TL'ye artırılmasına,-Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, Sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin rapor hazırlanarak başvuru kapsamında değerlendirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,-Sermaye azaltımına ilişkin alınacak genel kurul onayını takiben, sermaye azaltımının şirketin geçmiş yıllar zararlarının şirketin ödenmiş sermayesinden mahsup edilmesi suretiyle yapılacak olması ve şirket bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışı olmayacağı, öz varlık değerinde hiçbir değişiklik olmayacağı göz önüne alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun TTK'nın 474'üncü maddesi birinci ve ikinci fıkrası hükmü uyarınca alacaklılara yapılacak çağrıdan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesine,-Arttırılan 41.080.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden payların (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak oluşturulmasına, işbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmaması ve yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına,- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay var ise, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına,-Yukarıdaki maddeler ile ilgili yasal gereklilikler ve Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 6. maddesinin, ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek konunun yapılacak ilk Genel Kurulda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına (Ek-1: Tadil Tasarısı),- Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII – 128.1) kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,- Sermaye artırımına ilişkin aracılık hizmeti alınacak aracı kurum olarak YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin belirlenmesine,-Yukarıdaki esas sözleşme tadili ve sair işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve Şirket Genel Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplantıya davet edilmesine ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni-191219.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804453BIST