***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.11.2019 17:47
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Şeniz Günal TURGAN Genel Müdür Vekili-Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi 29.07.2011 +90 216 663 62 90 ir@ozbal.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 201286-301100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KAMİL EMRE ERCİYAS Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 16.12.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği - Erciyas Holding-Erciyas Çelik Boru-Brizza Rüzgar Elek. Üret. -Bimaş Bisiklet Mot. A.Ş-Argaios Tur.-Çelikler Boru San. Tic. Lt. Şti-RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. Evet - Bağımsız Üye Değil - Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
MUSTAFA ÖZBEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.12.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet - Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/bildirim/546768 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan
YILMAZ BAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 19.07.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Erciyas Holding CFO-Erciyas Enerji YK Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
TANER IŞIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.07.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet - Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/bildirim/689559 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan,Denetimden Sorumlu Komite-Üye
COŞKUN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.11.2019 İcrada Görevli Değil - Erciyas Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Bimaş Bisiklet Motorsiklet A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil Hayır
MEHMET ŞÜKRÜ SOKULLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.11.2019 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye Değil Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ŞENİZ GÜNAL TURGAN Genel Müdür Vekili-Yatırımcı İlişkiler Direktörü Üst Düzey Yönetici CFO,Yatırımcı İlişkiler Direktörü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799488
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