***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoŞeniz Günal TURGAN Genel Müdür Vekili-Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi 29.07.2011 +90 216 663 62 90 ir@ozbal.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 201286-301100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKAMİL EMRE ERCİYAS Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 16.12.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği - Erciyas Holding-Erciyas Çelik Boru-Brizza Rüzgar Elek. Üret. -Bimaş Bisiklet Mot. A.Ş-Argaios Tur.-Çelikler Boru San. Tic. Lt. Şti-RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. Evet - Bağımsız Üye Değil - Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-ÜyeMUSTAFA ÖZBEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.12.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet - Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/bildirim/546768 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-BaşkanYILMAZ BAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 19.07.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Erciyas Holding CFO-Erciyas Enerji YK Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeTANER IŞIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.07.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet - Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/bildirim/689559 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan,Denetimden Sorumlu Komite-ÜyeCOŞKUN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.11.2019 İcrada Görevli Değil - Erciyas Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Bimaş Bisiklet Motorsiklet A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil HayırMEHMET ŞÜKRÜ SOKULLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.11.2019 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye Değil HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerŞENİZ GÜNAL TURGAN Genel Müdür Vekili-Yatırımcı İlişkiler Direktörü Üst Düzey Yönetici CFO,Yatırımcı İlişkiler Direktörü -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799488BIST