***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.12.2019 14:15
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KAMİL EMRE ERCİYAS 16.12.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği - Erciyas Holding-Erciyas Çelik Boru-Brizza Rüzgar Elek. Üret. -Bimaş Bisiklet Mot. A.Ş-Argaios Tur.-Çelikler Boru San. Tic. Lt. Şti-RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. Evet - Bağımsız Üye Değil - Hayır -
MUSTAFA ÖZBEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.12.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet - Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/bildirim/546768 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite-Başkanı
YILMAZ BAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 19.07.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Erciyas Holding CFO-Erciyas Enerji YK Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
TANER IŞIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.07.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet - Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/bildirim/689559 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Üye
COŞKUN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.11.2019 İcrada Görevli Değil - Erciyas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
MEHMET ŞÜKRÜ SOKULLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.11.2019 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye Değil Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806117
BIST
16:06114.847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 92,80
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
16:065,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0021
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
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5,9513
En Düşük
5,9419
16:066,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0195
|Açılış
|: 6,6730
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|Önceki Kapanış
|: 6,6440
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6,6865
En Düşük
6,6569
16:06290,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,17
|Açılış
|: 290,90
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|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|17.994.986
|% 19,89
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,14
|18.996.398
|% 14,61
|
|IHEVA
|3,05
|4.036.110
|% 12,96
|
|KLMSN
|20,64
|80.673.609
|% 12,11
|
|KLGYO
|3,79
|158.365.473
|% -19,87
|
|NIBAS
|5,27
|15.612
|% -15,00
|
|EGCEY
|0,39
|64.532
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|133.339
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,86
|19.989.442
|% -8,87
|
|THYAO
|14,42
|1.017.726.784
|% 0,77
|
|ASELS
|20,94
|654.275.423
|% 2,25
|
|PETKM
|3,79
|473.720.057
|% 1,34
|
|ISGYO
|1,73
|318.654.108
|% -0,57
|
|HALKB
|5,96
|290.479.306
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,73
|318.654.108
|% -0,57
|
|PETKM
|3,79
|473.720.057
|% 1,34
|
|ODAS
|2,08
|244.252.757
|% 4,52
|
|KARSN
|1,58
|173.507.762
|% 2,60
|
|IHYAY
|1,04
|113.715.695
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8292
|7,8685
|% 0,76
|
|Frank
|6,1370
|6,1740
|% 0,40
|
|Riyal
|1,5816
|1,5895
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|6,04
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,23
|
|Cumhuriyet
|1.927
|1.956
|11,00
|
|Tam
|1.918
|1.966
|10,21
|
|Yarım
|927
|951
|4,94
|
|Çeyrek
|465
|475
|2,47
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|66,03
|66,03
|-0,62
|
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