***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.12.2019 13:17
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde
a)
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir:
Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
Mustafa ÖZBEY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Yılmaz BAĞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Şeniz GÜNAL TURGAN
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi/Genel Müdür Vekili
b) Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir:
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Mustafa ÖZBEY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Taner IŞIN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
c) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ise üç yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.
Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
Mustafa ÖZBEY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Yılmaz BAĞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Coşkun KILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
d) Anılan komitelerin görev alanları ve çalışma esasları konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamasına ve yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806102
BIST