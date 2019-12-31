***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesindea)Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir:Kurumsal Yönetim Komite BaşkanıMustafa ÖZBEYBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKurumsal Yönetim Komite ÜyesiYılmaz BAĞYönetim Kurulu Başkan VekiliKurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiŞeniz GÜNAL TURGANYatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi/Genel Müdür Vekilib) Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir:Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıMustafa ÖZBEYBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiDenetimden Sorumlu Komite ÜyesiTaner IŞINBağımsız Yönetim Kurulu Üyesic) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ise üç yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.Riskin Erken Saptanması Komite BaşkanıMustafa ÖZBEYBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiRiskin Erken Saptanması Komite ÜyesiYılmaz BAĞYönetim Kurulu Başkan VekiliRiskin Erken Saptanması Komite ÜyesiCoşkun KILIÇYönetim Kurulu Üyesid) Anılan komitelerin görev alanları ve çalışma esasları konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamasına ve yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806102BIST