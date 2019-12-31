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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

31.12.2019 13:17
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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

                         Şirketimizin 31.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde
 
a)   
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir:
    Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
    Mustafa ÖZBEY
    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

    Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
    Yılmaz BAĞ
    Yönetim Kurulu Başkan Vekili

    Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
    Şeniz GÜNAL TURGAN
    Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi/Genel  Müdür Vekili

 
b)  Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir:
    Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
    Mustafa ÖZBEY
    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

    Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
    Taner IŞIN
  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

c)   Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ise üç yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.
    Riskin Erken  Saptanması Komite Başkanı
    Mustafa ÖZBEY
    Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyesi

    Riskin Erken  Saptanması Komite Üyesi
    Yılmaz BAĞ
    Yönetim Kurulu Başkan  Vekili

    Riskin Erken  Saptanması Komite Üyesi
    Coşkun KILIÇ
    Yönetim Kurulu Üyesi

 
d)  Anılan komitelerin görev alanları ve çalışma esasları konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamasına ve yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
 Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806102


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