***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
07.01.2020 14:31
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yapıkredi Plaza Bağımsız Bölüm Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2019
Açıklamalar
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi 1403 Ada, 648 no'lu parsel üzerine kayıtlı olan C Blok 25 no'lu bağımsız bölüme ait 2019 yılı ekspertiz raporu ekte yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808211
BIST
16:48112.929
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.516,21
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:485,9770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:486,6680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0188
|Açılış
|: 6,6710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:48301,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,45
|Açılış
|: 301,16
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,08
|32.968.968
|% 17,41
|
|BRYAT
|66,90
|10.596.015
|% 16,65
|
|DERAS
|4,05
|82.385.933
|% 16,05
|
|DAGHL
|2,88
|15.604.780
|% 14,74
|
|HUBVC
|17,01
|85.207.209
|% 14,16
|
|IZMDC
|7,75
|2.258.377
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|650.399
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,68
|1.696.839.216
|% 1,11
|
|ASELS
|22,16
|412.872.780
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,59
|295.247.582
|% 4,61
|
|IPEKE
|9,21
|270.308.691
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,64
|213.413.943
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,59
|295.247.582
|% 4,61
|
|THYAO
|13,68
|1.696.839.216
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,42
|133.792.775
|% 1,43
|
|KRDMD
|2,64
|213.413.943
|% 1,93
|
|DOHOL
|1,89
|138.345.347
|% 4,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8165
|7,8557
|% -0,29
|
|Frank
|6,1298
|6,1667
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5880
|1,5960
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|2,42
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,44
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|-12,12
|
|Yarım
|961
|985
|-5,86
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,01
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,53
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:58XU100
Endeks 112, 984 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 41 üstünde . İşlem hacmi 7, 159.00 milyon TL de
-
16:58HUBVC
Yüzde 13.96 oranında artışla 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 228, 657 adet işlem
-
16:57HUBVC
Yüzde 14.16 oranında artışla 17.01 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 224, 434 adet işlem
-
16:56ERSU
Yüzde 8.24 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 715, 416 adet işlem
-
16:54BURVA
Yüzde 11.52 oranında artışla 11.33 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 832 adet işlem