***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşYetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiMaltepe Nuvo Dragos Projesi Değerleme Raporu EK3Rapor Tarihi31.12.2019Açıklamalarİstanbul İli, Maltepe İlçesi,Gülsuyu Mahallesi, G22- A-09-D-1-C pafta, 16197 ada, 22 parsel üzerindeki mevcut haldeki durum değeri 31.12.2019 tarihli ekspertiz raporu EK3 yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808223BIST