***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 31.873.572 81.667.330 16.475.897 6.743.548Satışların Maliyeti30 -30.234.405 -77.127.545 -17.474.385 -6.266.927TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.639.167 4.539.785 -998.488 476.621BRÜT KAR (ZARAR)1.639.167 4.539.785 -998.488 476.621Genel Yönetim Giderleri31 -10.252.741 -8.134.331 -3.328.752 -4.285.848Pazarlama Giderleri31 -1.342.431 -2.492.441 -604.454 -299.115Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 13.046.998 1.229.225 166.261 352.950Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.255 -5.842 123.691 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.087.738 -4.863.604 -4.641.742 -3.755.392Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 29.371.076 21.848.066 1.267.121 491.862FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.458.814 16.984.462 -3.374.621 -3.263.530Finansman Gelirleri35 1.887.137 3.261.495 37.336 2.182.472Finansman Giderleri35 -17.637.494 -22.239.299 -5.037.015 -7.423.297SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.708.457 -1.993.342 -8.374.300 -8.504.355SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.708.457 -1.993.342 -8.374.300 -8.504.355DÖNEM KARI (ZARARI)16.708.457 -1.993.342 -8.374.300 -8.504.355Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.708.457 -1.993.342 -8.374.300 -8.504.355Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.604.183 -84.809.390Dönem Karı (Zararı)16.708.457 -1.993.342Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.708.457 -1.993.342Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-42.137.838 -21.846.514Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,32 117.890 27.500Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-12.884.651 -25.947Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,29 -79.805 -25.947Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -12.804.846 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-29.371.077 -21.848.067Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -29.371.077 -21.848.067İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler19.825.198 -60.969.534Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 645.226 -3.672.077İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,11 -3.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 648.492 -3.672.077Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 3.631.022 103.215İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6,12 -25.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 3.656.022 103.215Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler17 4.756.020Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 4.158.385 9.427.162Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 4.179.133 -48.680.932Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 62.978 -12.987.559İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,11 0 -3.187.647İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 62.978 -9.799.912Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 23.861 74.331Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 3.473.733 -5.454.771İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6,12 3.689.592 -8.886.621İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -215.859 3.431.850Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 1.293.177 221.097İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 -2.398.337 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.604.183 -84.809.390YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI20.719.800 9.885.934Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-771.200 -31.066Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -752.200 -20.696Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -19.000 -10.370Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 21.491.000 9.917.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.057.487 113.415.337Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri34.198 86.772Kredilerden Nakit Girişleri9 34.198 86.772Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.091.685 -35.978.249Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -20.091.685 -35.978.249Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29 0 149.306.814YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.941.870 38.491.881NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.941.870 38.491.881DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.332.358 129.580DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.390.488 38.621.461Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.392.154 7.210.290Ticari Alacaklar11 2.205.600 2.500.114İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,11 3.266 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 2.202.334 2.500.114Diğer Alacaklar12 1.604.229 3.098.872İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.604.229 3.098.872Stoklar14 82.065.286 157.667.228Peşin Ödenmiş Giderler15 3.913.466 8.092.599İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6,15 1.347.342İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 3.913.466 6.745.257Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 45.762 168.458Diğer Dönen Varlıklar16 24.830.786 25.993.204İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 24.830.786 25.993.204ARA TOPLAM116.057.283 204.730.765Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 9.496.000 5.294.065TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR125.553.283 210.024.830DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar11 945.015 1.295.729İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 945.015 1.295.729Diğer Alacaklar12 45.331 20.332İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 25.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 20.331 20.332Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 423.834.662 340.664.136Maddi Duran Varlıklar19 4.001.213 2.843.256Binalar19 3.258.338 2.761.452Taşıtlar19 669.961 6.642Mobilya ve Demirbaşlar19 72.914 75.162Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 34.185 24.358Bilgisayar Yazılımları20 34.185 24.358TOPLAM DURAN VARLIKLAR428.860.406 344.847.811TOPLAM VARLIKLAR554.413.689 554.872.641KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 132.399 98.201İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 132.399 98.201Banka Kredileri9 132.399 98.201Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları70.798.253 71.642.104İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları70.798.253 71.642.104Banka Kredileri9 70.798.253 71.642.104Ticari Borçlar11 1.521.410 1.458.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 1.521.410 1.458.432Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 145.972 122.114Diğer Borçlar12 4.497.558 1.325.530İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,12 4.346.847 657.256İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 150.711 668.274Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 1.695.666 402.489İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 1.695.666 402.489ARA TOPLAM17 78.791.258 75.048.870Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler17 3.209.400 5.607.737TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER82.000.658 80.656.607UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar36.513.536 55.761.369İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 36.513.536 55.761.369Banka Kredileri9 36.513.536 55.761.369Diğer Borçlar12 2.014.559 1.712.856İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 2.014.559 1.712.856Uzun Vadeli Karşılıklar21 48.389 17.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 48.389 17.881TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.576.484 57.492.106TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER120.577.142 138.148.713ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 433.836.547 416.723.928Ödenmiş Sermaye29 250.000.000 250.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 270.354 270.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 2.858.328 2.454.166Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 2.858.328 2.454.166Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 3.149.902 2.635.427Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -291.574 -181.261Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 2.740.568 2.740.568Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 161.258.840 222.047.472Net Dönem Karı veya Zararı29 16.708.457 -60.788.632TOPLAM ÖZKAYNAKLAR433.836.547 416.723.928TOPLAM KAYNAKLAR554.413.689 554.872.641Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 100.000.000 89.044 -137.335 2.449.430 569.437 190.287.785 33.930.819 327.189.180 327.189.180Transferler29 2.171.131 31.759.688 -33.930.819 0 0Dönem Karı (Zararı)-1.993.341 -1.993.341 -1.993.341Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -29.793 -29.793 -29.793Sermaye Arttırımı29 149.306.814 149.306.814 149.306.814Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)29 86.772 86.772 86.772Dönem Sonu Bakiyeler29 249.306.814 175.816 -167.128 2.449.430 2.740.568 222.047.473 -1.993.341 474.559.632 0 474.559.632Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 2.740.568 222.047.472 -60.788.631 416.723.928 416.723.928Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-60.788.632 60.788.631 0 0Dönem Karı (Zararı)16.708.457 16.708.457 16.708.457Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -110.313 514.475 404.162 404.162Dönem Sonu Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -291.574 3.149.902 2.740.568 161.258.841 16.708.457 433.836.547 0 433.836.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16.708.457 -1.993.342 -8.374.300 -8.504.355DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar404.161 -29.793 -42.987 -2.311Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19,29 514.474 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21,29 -110.313 -29.793 -42.987 -2.311Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)404.161 -29.793 -42.987 -2.311TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.112.618 -2.023.135 -8.417.287 -8.506.666Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.112.618 -2.023.135 -8.417.287 -8.506.666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798233BIST