***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
11.11.2019 11:27
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019 - 30.09.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
01.01.2019 - 30.09.2019 Finansal Tablolar (Konsolide)
Değişikliğin Nedeni
Ticari Bankalardan Kullanılan Kredilerin Sehven İlişkili Taraf Satırına Girilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Hayır
Açıklamalar
01.01.2019 - 30.09.2019 Finansal Rapor (Konsolide)'da Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları başlığı altında yer alan 70.798.253 TL Banka Kredileri sehven İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları/Banka Kredileri satırına girilmiştir. Düzeltme yapılarak Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları/İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları-Banka Kredileri satırına aktarılmıştır. Finansal Rapor (Konsolide) düzeltilmiş şekilde piyasa kapanışı sonrasında tekrar yayınlanacaktır.
Hatalı Bilgi:
Dipnot
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 70.798.253
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 70.798.253
Banka Kredileri
9 70.798.253
Düzeltme:
Dipnot
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 70.798.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 70.798.253
Banka Kredileri
9 70.798.253
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797908
BIST