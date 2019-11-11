***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2019 - 30.09.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar01.01.2019 - 30.09.2019 Finansal Tablolar (Konsolide)Değişikliğin NedeniTicari Bankalardan Kullanılan Kredilerin Sehven İlişkili Taraf Satırına GirilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiHayırAçıklamalar01.01.2019 - 30.09.2019 Finansal Rapor (Konsolide)'da Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları başlığı altında yer alan 70.798.253 TL Banka Kredileri sehven İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları/Banka Kredileri satırına girilmiştir. Düzeltme yapılarak Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları/İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları-Banka Kredileri satırına aktarılmıştır. Finansal Rapor (Konsolide) düzeltilmiş şekilde piyasa kapanışı sonrasında tekrar yayınlanacaktır.Hatalı Bilgi:DipnotUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 70.798.253İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 70.798.253Banka Kredileri9 70.798.253Düzeltme:DipnotUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 70.798.253İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 70.798.253Banka Kredileri9 70.798.253Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797908BIST