***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu, 26.11.2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştırSermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 10.10.2019 tarih ve 57/1307 sayılı Karar'ının yürütmesinin durdurulması ve Karar'ın yok hükmünde olduğunun tespiti için yargı yoluna başvurulmasına,Yine aynı Karar'la şirketimize uygulanan idari para cezasının yasal süre içerisinde "her türlü dava hakkımız saklı kalmak üzere ihtirazi kayıtla" ödenmesine karar verilmiştir.Kamuoyu ve tasarruf sahiplerinin bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800522BIST