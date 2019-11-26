***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2019 18:20
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, 26.11.2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır
Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 10.10.2019 tarih ve 57/1307 sayılı Karar'ının yürütmesinin durdurulması ve Karar'ın yok hükmünde olduğunun tespiti için yargı yoluna başvurulmasına,
Yine aynı Karar'la şirketimize uygulanan idari para cezasının yasal süre içerisinde "her türlü dava hakkımız saklı kalmak üzere ihtirazi kayıtla" ödenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyu ve tasarruf sahiplerinin bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800522
BIST
18:05105.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 600,67
|Açılış
|: 105.568
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|Önceki Kapanış
|: 105.382
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106.162
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104.718
18:055,7662
En Yüksek
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|: 5,7500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|: 0,71%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
271,24
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|NETAS
|12,02
|170.185.308
|% 19,96
|
|INTEM
|8,85
|11.773.111
|% 19,92
|
|ANELE
|2,76
|25.802.957
|% 18,97
|
|DERAS
|2,91
|65.441.039
|% 15,48
|
|MTRYO
|2,67
|3.417.432
|% 14,10
|
|EGCYH
|0,10
|12.501
|% -9,09
|
|IHEVA
|2,29
|2.917.985
|% -8,40
|
|UFUK
|2,14
|70.850
|% -8,15
|
|ESCOM
|1,13
|34.863.460
|% -5,83
|
|RYGYO
|2,22
|7.104.460
|% -5,53
|
|THYAO
|13,74
|2.185.227.959
|% 2,23
|
|SISE
|4,85
|721.442.493
|% 2,75
|
|KRDMD
|2,46
|561.555.728
|% 2,50
|
|GARAN
|10,01
|504.758.560
|% 0,81
|
|ASELS
|18,84
|461.830.324
|% 0,64
|
|KRDMD
|2,46
|561.555.728
|% 2,50
|
|THYAO
|13,74
|2.185.227.959
|% 2,23
|
|SISE
|4,85
|721.442.493
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,48
|180.513.831
|% 1,37
|
|TSPOR
|1,87
|167.812.084
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3842
|7,4212
|% 0,00
|
|Frank
|5,7520
|5,7867
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5319
|1,5396
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.460
|4,48
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,95
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|0,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|0,04
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|B. Petrol
|62,92
|62,92
|0,30
|
Seans Raporu
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17:59XU030
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