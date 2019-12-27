***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Özderici Varlık Kiralama A.Ş.'nin tasfiye edilmesi hususunda alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda yaptığımız başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu, 26.12.2019 tarih 2019/71 sayılı toplantısında Özderici Varlık Kiralama A.Ş.'nin varlık kiralama şirketi statüsünden çıkarılmasına karar vermiştir. Özderici Varlık Kiralama A.Ş.'nin tasfiye işlemleri süreci devam etmektedir.Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805517BIST