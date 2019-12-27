***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2019 12:35
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Özderici Varlık Kiralama A.Ş.'nin tasfiye edilmesi hususunda alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda yaptığımız başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu, 26.12.2019 tarih 2019/71 sayılı toplantısında Özderici Varlık Kiralama A.Ş.'nin varlık kiralama şirketi statüsünden çıkarılmasına karar vermiştir. Özderici Varlık Kiralama A.Ş.'nin tasfiye işlemleri süreci devam etmektedir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805517
BIST
13:45113.923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 269,79
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:455,9559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0238
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9559
En Düşük
5,9292
13:456,6428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0501
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6428
En Düşük
6,5741
13:45289,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,74
|Açılış
|: 289,06
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,45
|59.602.515
|% 10,36
|
|MMCAS
|1,18
|36.660
|% 9,26
|
|EGCEY
|0,48
|212.233
|% 9,09
|
|SEKUR
|5,68
|23.886.264
|% 8,60
|
|BALAT
|1,02
|134.186
|% 8,51
|
|QNBFB
|39,30
|58.461.573
|% -9,11
|
|SMART
|10,45
|158.406.419
|% -7,93
|
|QNBFL
|120,00
|11.233.512
|% -6,47
|
|FONET
|7,58
|19.209.069
|% -5,49
|
|KFEIN
|11,39
|53.639.356
|% -5,40
|
|SMART
|10,45
|158.406.419
|% -7,93
|
|BERA
|4,06
|81.399.224
|% 6,84
|
|ODAS
|2,13
|69.905.854
|% -1,84
|
|HDFGS
|2,45
|59.602.515
|% 10,36
|
|QNBFB
|39,30
|58.461.573
|% -9,11
|
|IHLGM
|1,10
|45.057.090
|% 0,00
|
|ODAS
|2,13
|69.905.854
|% -1,84
|
|HDFGS
|2,45
|59.602.515
|% 10,36
|
|BERA
|4,06
|81.399.224
|% 6,84
|
|AKGUV
|2,24
|34.718.386
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7517
|7,7906
|% 0,78
|
|Frank
|6,0675
|6,1040
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5809
|1,5889
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-0,63
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,94
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|0,21
|