***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTerra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiMahmutbey 4 adet Arsa, Bağcılar İstanbulRapor Tarihi27.12.2019Açıklamalarİstanbul İli Bağcılar İlçesi Mahmutbey'de yer alan 4 adet parsele ilişkin gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807409BIST