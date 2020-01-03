***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTerra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiHayat Tepe'de Yer Alan 26 Bağımsız Bölüm (23 Konut,2 Dükkan & Metro Gross Market Binası), Bayrampaşa İstanbulRapor Tarihi26.12.2019Açıklamalarİstanbul İli Bayrampaşa İlçesi Hayat Tepe'de yer alan 23 konut, 2 dükkân ve Metro Gross Market binasından oluşan 26 bağımsız bölüme ilişkin gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807417BIST