***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 16.570.842 617.342.750 357.782.467 1.658.073.537 1.658.073.537Transferler3.893.923 353.888.544 -357.782.467Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-37.699.295 -37.699.295 -37.699.295Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler250.000.000 0 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 -37.699.295 1.620.374.242 1.620.374.242Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.000.000 0 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 392.262.485 2.050.336.022 2.050.336.022Transferler114.000.000 2.638.982 275.623.503 -392.262.485Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.219.598 44.219.598 44.219.598Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.364.272 3.364.272Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 26.468.019 1.246.854.797 44.219.598 2.094.555.620 2.094.555.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.230.745 172.275.185Dönem Karı (Zararı)44.219.598 -37.699.295Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)44.219.598 -37.699.295Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler52.690.760 162.811.092Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19-20 5.157.645 4.241.654Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler455.531 1.179.721Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 455.531 1.179.721Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler109.265 439.939Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 31.553.184 11.951.287Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21.052.351 174.106.918Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.637.216 -29.108.427Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 -20.700.000Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -5.637.216 -8.408.427İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-64.653.142 46.560.881Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.076.180 -7.702.618Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-109.161.615 -32.043.414Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -227.116.429 -149.298.819Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 92.250.675 6.487.237Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler70.861.168 95.578.445Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)70.861.168 95.578.445Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler105.436.879 133.540.050Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları32.257.216 171.672.678Vergi İadeleri (Ödemeleri)973.529 602.507YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-832.810 3.939.343İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-6.247Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 187.470 752.445Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -8.125.117 -2.151.731Alınan Faiz22 7.104.837 5.344.876FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.203.005 146.822.676Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri629.987.906 333.293.219Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-705.532.890 -169.174.382Ödenen Faiz-38.658.021 -17.296.161YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-81.805.070 323.037.204NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-81.805.070 323.037.204DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 576.148.020 160.861.434DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 494.342.950 483.898.638Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 494.342.950 576.148.020Ticari Alacaklar12.240.258 14.939.548İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 409.447 224.193İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 11.830.811 14.715.355Diğer Alacaklar2.244.760 1.173.522İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.244.760 1.173.522Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarStoklar8 729.562.707 13.905.086Peşin Ödenmiş Giderler151.120.425 71.298.758İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 151.120.425 71.298.758Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar970.078 1.943.606Diğer Dönen Varlıklar10 5.004 1.803ARA TOPLAM1.390.486.182 679.410.343TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.390.486.182 679.410.343DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 153.142.049 153.142.049Ticari Alacaklar255.004 1.087.425İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar255.004 1.087.425Stoklar8 0 562.615.266Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 2.142.128.000 2.142.128.000Maddi Duran Varlıklar13 91.869.505 17.983.330Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.793.803 27.825.902Şerefiye14 18.433.792 18.433.792Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.360.011 9.392.110Peşin Ödenmiş Giderler103.329 629.815İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 103.329 629.815Diğer Duran Varlıklar10 98.086.149 69.294.135TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.516.377.839 2.974.705.922TOPLAM VARLIKLAR3.906.864.021 3.654.116.265KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 200.512.503Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 344.980.823 604.235.007Ticari Borçlar111.640.741 44.096.602İlişkili Taraflara Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 111.640.741 44.096.602Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.463.104 1.213.928Diğer Borçlar302.972.622 197.712.960İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 275.125.331 176.912.998İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 27.847.291 20.799.962Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler157.349.664 37.783.834Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 157.349.664 37.783.834Türev Araçlar0 5.642.303Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5.642.303Kısa Vadeli Karşılıklar2.604.436 2.491.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar385.446 272.812Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.218.990 2.218.990Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.125ARA TOPLAM1.121.548.018 893.176.436TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.121.548.018 893.176.436UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 217.615.483 213.361.328Ticari Borçlar52.403.118 27.696.582İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 52.403.118 27.696.582Diğer Borçlar275.178 371.262İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 275.178 371.262Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler420.033.924 468.738.586Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 420.033.924 468.738.586Uzun Vadeli Karşılıklar432.680 436.049Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar432.680 436.049TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER690.760.383 710.603.807TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.812.308.401 1.603.780.243ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.094.555.620 2.050.336.022Ödenmiş Sermaye16 364.000.000 250.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.364.272Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 146.712.969 146.712.969Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-119.842.284 -119.842.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)245.365.479 245.365.479Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)245.365.479 245.365.479Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 245.365.479 245.365.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)144.141.314 144.141.314Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)144.141.314 144.141.314Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)144.141.314 144.141.314Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.468.019 20.464.765Yasal Yedekler26.468.019 20.464.765Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.246.854.797 971.231.294Net Dönem Karı veya Zararı44.219.598 392.262.485TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.094.555.620 2.050.336.022TOPLAM KAYNAKLAR3.906.864.021 3.654.116.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 202.602.340 83.113.860 150.568.725 37.483.717Satışların Maliyeti19 -88.440.358 -16.771.978 -82.288.031 -5.010.358TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)114.161.982 66.341.882 68.280.694 32.473.359BRÜT KAR (ZARAR)114.161.982 66.341.882 68.280.694 32.473.359Genel Yönetim Giderleri20 -11.996.804 -7.233.934 -3.221.786 -2.754.317Pazarlama Giderleri20 -12.103.582 -9.632.614 -3.331.241 -2.049.692Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 87.195.773 199.752.818 33.056.912 122.287.295Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -79.946.250 -110.492.131 -51.366.854 -80.055.968ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)97.311.119 138.736.021 43.417.725 69.900.677FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)97.311.119 138.736.021 43.417.725 69.900.677Finansman Gelirleri22 12.742.053 13.854.972 25.521.957 1.957.071Finansman Giderleri22 -65.833.574 -190.290.288 -15.869.607 -132.036.942SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.219.598 -37.699.295 53.070.075 -60.179.194SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.219.598 -37.699.295 53.070.075 -60.179.194DÖNEM KARI (ZARARI)44.219.598 -37.699.295 53.070.075 -60.179.194Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları44.219.598 -37.699.295 53.070.075 -60.179.194Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,11000000 -0,15100000 0,14600000 -0,24100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.219.598 -37.699.295 53.070.075 -60.179.194Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları44.219.598 -37.699.295 53.070.075 -60.179.194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797050BIST