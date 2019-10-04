***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
04.10.2019 15:47
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin portföyünde yer alan ve Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilmekte olan Ela Quality Resort Hotel'in (Otel) kiralaması 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde işletme modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek olup, buna göre Otel'in ciro tutarı üzerinden %5 ve GOP (Brüt faaliyet karı) tutarı üzerinden %1,2 oranında işletmeci payı hesaplanacak, toplam GOP tutarından işletmeci payı indirildikten sonra kalacak bakiye ise Şirketimize gelir payı olarak verilecektir. Ayrıca, garanti tutar olarak Şirketimizin gelir payının yıllık bazda 7.500.000,-Euro+KDV'den düşük olamayacağı, ancak yıl sonlarında düzenlenen değerleme raporlarında tespit edilecek ekspertiz kira değerinin garanti tutardan yüksek çıkması halinde, garanti tutar olarak ekspertiz değerinin esas alınacağı kararlaştırılmıştır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790343
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,18
|Açılış
|: 275,52
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71