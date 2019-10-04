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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

04.10.2019 15:47
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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin portföyünde yer alan ve Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilmekte olan Ela Quality Resort Hotel'in (Otel) kiralaması 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde işletme modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek olup, buna göre Otel'in ciro tutarı üzerinden %5 ve GOP (Brüt faaliyet karı) tutarı üzerinden %1,2 oranında işletmeci payı hesaplanacak, toplam GOP tutarından işletmeci payı indirildikten sonra kalacak bakiye ise Şirketimize gelir payı olarak verilecektir. Ayrıca, garanti tutar olarak Şirketimizin gelir payının yıllık bazda 7.500.000,-Euro+KDV'den düşük olamayacağı, ancak yıl sonlarında düzenlenen değerleme raporlarında tespit edilecek ekspertiz kira değerinin garanti tutardan yüksek çıkması halinde, garanti tutar olarak ekspertiz değerinin esas alınacağı kararlaştırılmıştır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790343


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