***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
27.11.2019 17:44
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ortağı olduğu Özak-Yenigün-Ziylan (ÖYZ) Adi Ortaklığı tarafından "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında geliştirilen Büyükyalı Projesi'nden Yönetim Kurulu'nun 30/01/2019 tarihli kararı ile Şirketimiz tarafından satın alınan C Blok'un ofis dekorasyon işlerinin ÖYZ Adi Ortalığı tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800670
BIST
18:00105.863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
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|: 105.936
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|: 3,17
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3,18
En Düşük
3,14
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,60
|22.424.834
|% 19,94
|
|HUBVC
|13,59
|60.984.065
|% 14,68
|
|SANFM
|2,74
|8.618.558
|% 14,64
|
|ASUZU
|12,20
|166.516.276
|% 13,07
|
|AFYON
|5,28
|303.495.903
|% 10,69
|
|UZERB
|1,61
|12.094
|% -8,00
|
|VAKFN
|2,54
|28.846.828
|% -6,27
|
|BERA
|3,51
|14.137.426
|% -6,15
|
|INTEM
|8,31
|24.725.686
|% -6,10
|
|ISBIR
|420,60
|41.909
|% -5,27
|
|THYAO
|13,58
|1.618.820.375
|% -1,16
|
|SISE
|4,87
|337.102.794
|% 0,41
|
|GARAN
|10,01
|324.540.787
|% 0,00
|
|AFYON
|5,28
|303.495.903
|% 10,69
|
|PETKM
|3,61
|265.508.426
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,47
|177.131.721
|% -0,68
|
|THYAO
|13,58
|1.618.820.375
|% -1,16
|
|KRDMD
|2,33
|230.915.422
|% 0,07
|
|PETKM
|3,61
|265.508.426
|% -1,37
|
|KARSN
|1,40
|100.510.222
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4168
|7,4540
|% 0,38
|
|Frank
|5,7596
|5,7943
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5364
|1,5441
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-6,14
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|0,02
|