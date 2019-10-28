***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2019 14:47
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Emlak Konut GYO'nun 25.10.2019 tarihli açıklamasında da belirtildiği üzere Şirketimiz projelerinden Büyükyalı projesine ilişkin olarak "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 774 Ada 73 Parselde yer alan K, L, M, N ve O bloklarda revizyona gidilmiş olup, Tadilat Yapı Ruhsatları 23.10.2019 tarihinde alınmıştır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795249
BIST
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|SEKUR
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|YAPRK
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|62.271
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|SALIX
|4,74
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|
|ORMA
|2,81
|17.822
|% -14,59
|
|FRIGO
|8,82
|37.644
|% -10,91
|
|VESBE
|14,89
|9.893.965
|% -7,52
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|KERVN
|0,39
|164.258
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|ISFIN
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|% 8,40
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|THYAO
|11,84
|238.741.619
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|GARAN
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|154.814.666
|% -0,63
|
|ASELS
|18,66
|113.915.059
|% -0,16
|
|AKBNK
|7,10
|112.551.243
|% -0,42
|
|ISFIN
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|% 8,40
|
|IHLGM
|0,76
|34.197.339
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,52
|20.823.809
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,22
|33.077.226
|% -0,81
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|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3307
|7,3675
|% -0,75
|
|Frank
|5,7222
|5,7566
|% -1,04
|
|Riyal
|1,5221
|1,5298
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.494
|1.494
|-10,48
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-3,44
|
|Cumhuriyet
|1.829
|1.857
|-12,00
|
|Tam
|1.822
|1.867
|-20,75
|
|Yarım
|881
|903
|-10,04
|
|Çeyrek
|442
|452
|-5,02
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|Gümüş.Ons
|17,89
|17,91
|-0,13
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|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,05
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|B. Petrol
|61,94
|61,94
|-0,08
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