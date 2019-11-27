***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.11.2019 18:04
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kültür ve Turizm Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Şirketimiz lehine kesin tahsisi uygun görülen Aydın ili Didim ilçesinde bulunan turizm tahsisli gayrimenkule ilişkin olarak daha önce imar uygulaması işlemi Aydın 1.İdare Mahkemesinin 2014/180 sayılı kararıyla iptal edildiğinden yatırıma başlanamaması nedeniyle Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik"in 17. maddesinin 7. Fıkrası uyarınca Bakanlık tarafından dondurulan kesin tahsis süresi, yeni imar uygulama çalışmalarının başlatılması sonrasında yeniden açılmıştır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800681
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|AKCNS
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|SANFM
|2,74
|8.661.028
|% 14,64
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|ASUZU
|12,24
|167.316.042
|% 13,44
|
|AFYON
|5,31
|306.298.134
|% 11,32
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|UZERB
|1,61
|13.375
|% -8,00
|
|VAKFN
|2,54
|28.977.798
|% -6,27
|
|BERA
|3,51
|14.199.801
|% -6,15
|
|YUNSA
|7,36
|51.876.168
|% -6,12
|
|INTEM
|8,32
|24.749.023
|% -5,99
|
|THYAO
|13,57
|1.669.729.317
|% -1,24
|
|SISE
|4,87
|344.324.336
|% 0,41
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|GARAN
|10,03
|339.365.202
|% 0,20
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|AFYON
|5,31
|306.298.134
|% 11,32
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|PETKM
|3,60
|292.957.890
|% -1,64
|
|THYAO
|13,57
|1.669.729.317
|% -1,24
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|EKGYO
|1,47
|179.654.236
|% -0,68
|
|KRDMD
|2,33
|233.322.410
|% 0,07
|
|PETKM
|3,60
|292.957.890
|% -1,64
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|KARSN
|1,40
|101.873.997
|% 1,45
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4205
|7,4578
|% 0,43
|
|Frank
|5,7620
|5,7967
|% 0,12
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|Riyal
|1,5369
|1,5446
|% 0,34
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-6,14
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|Altın Gr.
|270
|270
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,01
|-0,10
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|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
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|B. Petrol
|63,23
|63,23
|0,02
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