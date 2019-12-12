***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2019 13:51
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Antalya ili Demre ilçesinde yer alan günübirlik turizm tahsisli gayrimenkulün kesin tahsis süresi, imar planında yapılması gereken değişiklikten kaynaklanan mücbir sebeplerle yatırıma başlanamaması nedeniyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik'in 17. maddesi uyarınca, kesin tahsis tarihi olan 08/10/2018 tarihinden itibaren, alana ilişkin yeni imar planı onaylanıncaya kadar dondurulmuştur. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803173
BIST
18:00110.093
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 2.171,12
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.107
En Düşük
108.556
18:005,7732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0267
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
18:006,4258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0363
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
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En Düşük
6,4144
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -2,62
|Açılış
|: 272,48
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
272,35
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|2,96
|246.956.447
|% 19,84
|
|DGGYO
|4,90
|65.703.515
|% 19,80
|
|DOAS
|11,16
|205.776.980
|% 17,35
|
|MTRYO
|3,68
|6.127.670
|% 15,00
|
|EUKYO
|1,70
|17.141.977
|% 14,86
|
|FORMT
|3,74
|189.240
|% -15,00
|
|AVGYO
|1,40
|39.998.844
|% -14,11
|
|HURGZ
|1,04
|4.794.373
|% -14,05
|
|MAALT
|52,80
|23.573.860
|% -12,94
|
|OLMIP
|7,10
|546.076
|% -10,35
|
|THYAO
|14,04
|1.746.466.949
|% 3,31
|
|ASELS
|19,54
|669.298.040
|% 2,14
|
|PETKM
|3,62
|585.349.955
|% 0,84
|
|GARAN
|10,55
|554.975.333
|% 2,13
|
|EKGYO
|1,51
|373.330.807
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|373.330.807
|% 2,03
|
|YGYO
|0,54
|95.136.181
|% 0,00
|
|PETKM
|3,62
|585.349.955
|% 0,84
|
|YYAPI
|0,54
|73.455.968
|% 1,89
|
|THYAO
|14,04
|1.746.466.949
|% 3,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5618
|7,5997
|% -0,98
|
|Frank
|5,8350
|5,8702
|% -0,75
|
|Riyal
|1,5337
|1,5414
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|-7,69
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,82
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,56
|64,56
|0,84
|