***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2019 10:41
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Büyükyalı projesine ilişkin olarak "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 774 Ada 83 Parsel A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Bloklar ile 774 ada 73 Parsel K Blok Konut, Ticaret, Altyapı ve Çevre Düzenleme işlerinin kısmi Geçici Kabul Tutanağı 17.12.2019 tarihinde onaylanmıştır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804487
BIST
12:14111.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 873,49
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
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111.586
En Düşük
111.041
12:145,9224
En Yüksek
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|: 5,9180
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En Düşük
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|: 281,45
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|Önceki Kapanış
|: 282,72
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282,79
En Düşük
280,95
BIST En Aktif Hisseler
|GOODY
|4,08
|109.058.198
|% 13,33
|
|KLNMA
|47,68
|42.181.928
|% 12,45
|
|ATSYH
|0,94
|3.431
|% 9,30
|
|ESCOM
|1,34
|3.137.225
|% 8,94
|
|MNDRS
|1,25
|51.372.594
|% 8,70
|
|GLBMD
|1,62
|10.723.793
|% -14,29
|
|HALKS
|1,98
|206.718
|% -10,00
|
|UZERB
|3,10
|51.073
|% -7,46
|
|OZBAL
|1,63
|3.940.091
|% -6,86
|
|KERVN
|0,50
|81.779
|% -5,66
|
|THYAO
|13,82
|311.948.346
|% 0,44
|
|TUPRS
|125,00
|186.204.602
|% 1,87
|
|SISE
|5,24
|182.865.004
|% 1,35
|
|IPEKE
|7,32
|171.458.561
|% 4,57
|
|KRSTL
|1,77
|144.813.812
|% 1,14
|
|IHLGM
|0,94
|115.393.021
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,77
|144.813.812
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,44
|103.402.469
|% 0,70
|
|ALBRK
|1,39
|87.908.029
|% 1,46
|
|KARSN
|1,56
|94.984.664
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6927
|7,7313
|% -0,24
|
|Frank
|6,0178
|6,0541
|% -0,59
|
|Riyal
|1,5742
|1,5821
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,49
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.902
|-4,32
|
|Yarım
|897
|920
|-2,09
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|-0,06
|