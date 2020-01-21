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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.01.2020 18:30
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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Emlak Konut GYO'nun 21.01.2020 tarihli "2019 Yıl Sonu Satışı Tamamlanmış Bağımsız Bölümler Raporu" konulu özel durum açıklamasında, Şirketimizin ortağı olduğu Özak-Yenigün-Ziylan Adi Ortaklığı tarafından İstanbul, Zeytinburnu'nda geliştirilen Büyükyalı projesinin satış rakamlarına ilişkin özet bilgi de yer  almıştır. Raporda da yer aldığı üzere Büyükyalı projesi 2019 yılının son çeyreğinde 317.568.960 TL (KDV Hariç) değerinde 84 adet bağımsız bölümün ön satışı, 2019 yılı toplamında ise 645.838.898 TL (KDV Hariç) değerinde 185 adet bağımsız bölümün ön satışı ile  Emlak Konut GYO projeleri arasında en çok satan proje olmuştur. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813805


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TUCLK 4,60 54.028.709 % 16,46  
EGSER 4,60 81.107.754 % 16,46  
TKNSA 7,80 288.851.617 % 16,07  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7112 7,7498 % 0,46  
Frank 6,0962 6,1330 % 0,09  
Riyal 1,5757 1,5836 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.558 1.558 -6,18  
Altın Gr. 297 297 -0,94  
Cumhuriyet 1.957 1.987 -6,00  
Tam 1.947 1.996 -8,22  
Yarım 941 965 -3,98  
Çeyrek 472 483 -1,98  
Gümüş.Ons 17,82 17,88 -0,23  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 -0,04  
B. Petrol 64,67 64,67 -0,53  
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