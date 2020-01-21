***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEmlak Konut GYO'nun 21.01.2020 tarihli "2019 Yıl Sonu Satışı Tamamlanmış Bağımsız Bölümler Raporu" konulu özel durum açıklamasında, Şirketimizin ortağı olduğu Özak-Yenigün-Ziylan Adi Ortaklığı tarafından İstanbul, Zeytinburnu'nda geliştirilen Büyükyalı projesinin satış rakamlarına ilişkin özet bilgi de yer almıştır. Raporda da yer aldığı üzere Büyükyalı projesi 2019 yılının son çeyreğinde 317.568.960 TL (KDV Hariç) değerinde 84 adet bağımsız bölümün ön satışı, 2019 yılı toplamında ise 645.838.898 TL (KDV Hariç) değerinde 185 adet bağımsız bölümün ön satışı ile Emlak Konut GYO projeleri arasında en çok satan proje olmuştur. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813805BIST