***OZRDN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
01.10.2019 11:00
***OZRDN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 27.09.2019 tarihinde başlayan % 21,38728 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 01.10.2019 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789337
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