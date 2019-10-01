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***OZRDN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

01.10.2019 11:00
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***OZRDN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 27.09.2019 tarihinde başlayan % 21,38728 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 01.10.2019 tarihinde alacak kaydedilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789337


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