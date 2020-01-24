***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşVera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiYalova Kirazlı Köyü' nde bulunan 2 adet arsanın DeğerlemesiRapor Tarihi31.12.2019AçıklamalarVera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılan Yalova, Kirazlı Köyü' nde bulunan 2 adet arsanın değerleme raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814403BIST