***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 30.09.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteMaslak Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2019 3 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi14/11/2019AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2019 - 30.09.2019 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Maslak Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulan, SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798997BIST