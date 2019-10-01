***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Mevcut Sermaye (TL) 17.300.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 21.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZER00011 3.851.027,402 823.630,040 21,38728 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZER00011 NâmaB Grubu, OZRDN, TREOZER00029 13.448.972,598 2.876.369,960 21,38728 B Grubu B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 17.300.000 3.700.000,000 21,38728Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 27.09.2019Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.06.2019Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 19.09.2019SPK Başvuru Tarihi 26.06.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 19.09.2019Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 01.10.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 30.09.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 01.10.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 21.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin tescil işlemi tamamlanmış olup, yeni sermaye İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.10.2019 tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 İto Tescil Yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789424BIST