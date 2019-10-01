***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.10.2019 16:55
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 17.300.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 21.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZER00011 3.851.027,402 823.630,040 21,38728 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZER00011 Nâma
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 13.448.972,598 2.876.369,960 21,38728 B Grubu B Grubu, OZRDN, TREOZER00029 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 17.300.000 3.700.000,000 21,38728
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 27.09.2019
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.06.2019
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 19.09.2019
SPK Başvuru Tarihi 26.06.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 19.09.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 01.10.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 30.09.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 01.10.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 21.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin tescil işlemi tamamlanmış olup, yeni sermaye İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.10.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İto Tescil Yazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789424
BIST