***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.11.2019 17:34
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burhan Gökberk Hisarcıklıoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797620
BIST
18:05103.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -391,15
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
18:055,7683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0209
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7718
En Düşük
5,7385
18:056,3551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
18:05271,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,24
|Açılış
|: 271,13
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,11
|9.756.933
|% 19,62
|
|MRGYO
|0,92
|22.818.076
|% 15,00
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|BURVA
|5,32
|5.821.856
|% 10,37
|
|METAL
|0,78
|27.028
|% 9,86
|
|KLNMA
|54,55
|78.738.605
|% -14,96
|
|VERUS
|15,32
|38.766.898
|% -13,84
|
|BRSAN
|8,72
|14.391.032
|% -8,69
|
|TIRE
|1,79
|40.319.952
|% -8,67
|
|YESIL
|13,81
|45.649.890
|% -7,93
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|ASELS
|18,91
|538.647.709
|% -0,16
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|HALKB
|5,77
|500.797.501
|% 4,72
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|KRDMD
|2,31
|278.679.690
|% -0,86
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3466
|7,3834
|% 0,05
|
|Frank
|5,7623
|5,7970
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5338
|1,5415
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-6,07
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|1.796
|1.823
|-22,00
|
|Tam
|1.787
|1.832
|-24,12
|
|Yarım
|864
|886
|-11,66
|
|Çeyrek
|433
|443
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,85
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,44
|62,44
|0,15
|