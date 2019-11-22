***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.11.2019 17:59
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Salih Bezci tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800166
BIST
18:05106.588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -216,79
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
18:055,7131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0134
|Açılış
|: 5,7210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7236
En Düşük
5,6924
18:056,3007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0071
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3308
En Düşük
6,2977
18:05268,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,27
|Açılış
|: 268,79
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,33
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.423.096
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,23
|47.323.262
|% 19,89
|
|KLNMA
|48,46
|6.150.501
|% 14,78
|
|AKENR
|0,95
|86.821.328
|% 14,46
|
|SANKO
|5,62
|32.878.391
|% 12,85
|
|KLGYO
|2,97
|104.673.532
|% -12,39
|
|INFO
|4,50
|4.549
|% -10,00
|
|MGROS
|22,80
|232.120.925
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|46.703
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,61
|26.247.958
|% -5,85
|
|THYAO
|13,64
|1.398.999.775
|% -0,80
|
|GARAN
|10,12
|338.161.793
|% -0,88
|
|ASELS
|19,26
|311.786.543
|% -0,26
|
|PETKM
|3,71
|296.165.588
|% -0,54
|
|KRDMD
|2,37
|237.055.202
|% 1,28
|
|OZGYO
|1,37
|218.564.290
|% 0,00
|
|THYAO
|13,64
|1.398.999.775
|% -0,80
|
|KRDMD
|2,37
|237.055.202
|% 1,28
|
|AKENR
|0,95
|86.821.328
|% 14,46
|
|EKGYO
|1,46
|126.656.221
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3078
|7,3444
|% -0,36
|
|Frank
|5,7056
|5,7399
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5188
|1,5264
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-1,42
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,19
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|7,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|7,29
|
|Yarım
|863
|885
|3,52
|
|Çeyrek
|433
|443
|1,76
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,05
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,59
|63,59
|-0,38
|
Seans Raporu
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