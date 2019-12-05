***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.12.2019 17:37
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PAGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Salih Bezci tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802078
BIST
17:57108.832
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 1.131,16
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
17:575,7585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0088
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
17:576,3964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
17:57273,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,38
|Açılış
|: 273,06
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|13,68
|242.031.889
|% 20,00
|
|MAALT
|47,22
|19.725.754
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.786.914
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.492.055
|% 19,94
|
|DERAS
|4,77
|40.523.244
|% 19,85
|
|NIBAS
|5,50
|65.561
|% -8,64
|
|EKIZ
|0,64
|68.762
|% -8,57
|
|AYCES
|7,49
|1.945.511
|% -8,10
|
|ATSYH
|0,91
|5.749
|% -8,08
|
|MEMSA
|0,26
|251.087
|% -7,14
|
|ASELS
|19,70
|1.006.140.552
|% 4,01
|
|THYAO
|13,81
|950.810.380
|% 0,36
|
|GARAN
|10,34
|338.404.970
|% 1,37
|
|PETKM
|3,62
|328.024.822
|% 0,56
|
|YKSLN
|6,75
|313.535.318
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,48
|281.390.266
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,33
|205.280.233
|% 9,02
|
|PETKM
|3,62
|328.024.822
|% 0,56
|
|IEYHO
|0,44
|36.197.614
|% 7,32
|
|KRDMD
|2,41
|191.921.563
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5436
|7,5815
|% 0,41
|
|Frank
|5,7917
|5,8266
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5293
|1,5370
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|0,86
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,11
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|63,73
|63,73
|0,73
|