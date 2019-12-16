***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.12.2019 17:05
***PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Salih Bezci tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803675
BIST
18:05111.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 648,92
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.443
En Düşük
110.234
18:055,8518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0390
|Açılış
|: 5,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8594
En Düşük
5,8018
18:056,5222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0585
|Açılış
|: 6,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5311
En Düşük
6,4603
18:05277,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,59
|Açılış
|: 277,64
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,53
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|18.462.330
|% 20,00
|
|DERAS
|4,24
|9.280.922
|% 19,77
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,57
|64.156.931
|% 15,99
|
|ATAGY
|5,30
|14.410.145
|% 14,97
|
|KERVN
|0,55
|888.238
|% -9,84
|
|QNBFB
|24,96
|4.993.093
|% -8,64
|
|COSMO
|2,22
|79.811
|% -7,50
|
|FRIGO
|12,05
|572.854
|% -6,52
|
|BALAT
|0,55
|101.277
|% -5,17
|
|THYAO
|14,01
|1.351.150.191
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ASELS
|19,53
|477.953.944
|% -0,10
|
|GARAN
|10,92
|374.196.735
|% -0,55
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ALBRK
|1,35
|214.158.154
|% 5,47
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|TSPOR
|2,77
|314.581.856
|% 7,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7800
|7,8190
|% 0,60
|
|Frank
|5,9251
|5,9608
|% 0,71
|
|Riyal
|1,5564
|1,5642
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-2,05
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,81
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|17,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|0,03
|
|B. Petrol
|65,52
|65,52
|0,30
|