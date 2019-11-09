***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat9 65.238.959 58.750.105 20.598.916 20.336.326Satışların Maliyeti9 -17.357.258 -14.247.470 -4.414.593 -4.704.909TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.881.701 44.502.635 16.184.323 15.631.417BRÜT KAR (ZARAR)47.881.701 44.502.635 16.184.323 15.631.417Genel Yönetim Giderleri-641.785 -872.918 -205.837 -285.429Pazarlama Giderleri-4.840.386 -5.495.392 -1.615.486 -2.904.595Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.413.889 2.244.402 517.164 841.000Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-298.816 -722.695 -11.584 35.636ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.514.603 39.656.032 14.868.580 13.318.029FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.514.603 39.656.032 14.868.580 13.318.029Finansman Giderleri-84.665 -20.889 -35.539 -1.945SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.429.938 39.635.143 14.833.041 13.316.084Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri40.288 -51.115 -103.137 -27.440Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -21.767 0 -21.767 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 62.055 -51.115 -81.370 -27.440SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.470.226 39.584.028 14.729.904 13.288.644DÖNEM KARI (ZARARI)44.470.226 39.584.028 14.729.904 13.288.644Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11 44.470.226 39.584.028 14.729.904 13.288.644Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 11 0,51100000 0,45500000 0,16900000 0,15300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.847.558 40.412.852Dönem Karı (Zararı)44.470.226 39.584.028Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)44.470.226 39.584.028Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-991.350 -1.200.564Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler244.516 76.937Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler993.036 346.535Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 993.036 346.535Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.182 21.444Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.182 21.444Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.170.424 -1.750.294Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.170.424 -1.750.294Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 -62.055 51.115Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler395 53.699Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler395 53.699İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-386.003 2.411.833Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.579.114 -907.245İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.579.114 -907.245Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.891 -42Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-675.371 -201.870Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler868.916 204.116İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)868.916 204.116Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)433.094 191.026Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler100.864 392.468İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10.114 9.229İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)90.750 383.239Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)985.224 2.233.023İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-512.725 500.357Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 327.734Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-512.725 172.623Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları43.092.873 40.795.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-230.695 -145.914Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.620 -236.531YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.989.756 -3.472.445Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.192 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.574.496 -24.774Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.544.496 -6.831Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.000 -17.943Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -6.417.452 -3.447.671FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.654.479 -40.627.406Ödenen Temettüler-49.824.902 -42.377.700Alınan Faiz2.170.423 1.750.294YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.796.677 -3.686.999NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.796.677 -3.686.999DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 29.660.366 21.465.527DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13 16.863.689 17.778.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13 16.863.689 29.660.366Ticari Alacaklar4 12.446.143 11.860.065İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar12.446.143 11.860.065Diğer Alacaklar14.342 7.451Peşin Ödenmiş Giderler5 1.436.508 3.132.755İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.436.508 3.132.755Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 334.648 326.355ARA TOPLAM31.095.330 44.986.992TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.095.330 44.986.992DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 900.777.452 894.360.000Maddi Duran Varlıklar7 1.865.356 552.680Maddi Olmayan Duran Varlıklar47.045 32.328Peşin Ödenmiş Giderler5 18.598.763 16.227.145İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18.598.763 16.227.145Ertelenmiş Vergi Varlığı10 195.477 133.422Diğer Duran Varlıklar14.797 105.546TOPLAM DURAN VARLIKLAR921.498.890 911.411.121TOPLAM VARLIKLAR952.594.220 956.398.113KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 5.168.501 4.299.585İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.168.501 4.299.585Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar288.597 86.198Diğer Borçlar10.114 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.114 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 2.948.986 1.936.388Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 5.280 11.607Kısa Vadeli Karşılıklar135.491 132.309Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar135.491 132.309Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.160.216 1.638.378ARA TOPLAM9.717.185 8.104.465TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.717.185 8.104.465UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar710.201 737.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar710.201 737.575Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler700.113 734.676İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler700.113 734.676TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.410.314 1.472.251TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.127.499 9.576.716ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar941.466.721 946.821.397Ödenmiş Sermaye87.000.000 87.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.031 3.031Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-127.760 -127.760Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-127.760 -127.760Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler42.950.896 35.520.440Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları767.170.328 758.232.451Net Dönem Karı veya Zararı44.470.226 66.193.235TOPLAM ÖZKAYNAKLAR941.466.721 946.821.397TOPLAM KAYNAKLAR952.594.220 956.398.113Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 29.285.244 614.775.769 192.069.578 923.005.862 0 923.005.862Transferler6.502.334 185.567.244 -192.069.578 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)39.584.028 39.584.028 0 39.584.028Kar Payları-42.377.700 -42.377.700 0 -42.377.700Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 35.787.578 757.965.313 39.584.028 920.212.190 0 920.212.190Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 35.520.440 758.232.451 66.193.235 946.821.397 0 946.821.397Transferler7.430.456 58.762.779 -66.193.235 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.470.226 44.470.226 0 44.470.226Kar Payları-49.824.902 0 -49.824.902 0 -49.824.902Dönem Sonu Bakiyeler87.000.000 3.031 -127.760 42.950.896 767.170.328 44.470.226 941.466.721 0 941.466.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)44.470.226 39.584.028 14.729.904 13.288.644DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.470.226 39.584.028 14.729.904 13.288.644Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları44.470.226 39.584.028 14.729.904 13.288.644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797853BIST