***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHissedarı olduğumuz şirketlerimizden Palmet Gaz Grup A.Ş 100 mn TL kaynak sağlamayı hedeflediği SUKUK ihracından yatırımcılarımızın yoğun ilgisi sayesinde 150 mn TL tutarında 2 yıl vadeli, kaynak sağladı ve ihracı başarıyla tamamlandı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805649BIST