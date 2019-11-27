***PAPIL* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
27.11.2019 10:23
***PAPIL******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Anonim Şirketi (PAPIL) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800573
BIST
13:19105.804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -179,23
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.395
13:195,7626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7740
En Düşük
5,7499
13:196,3445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3586
En Düşük
6,3350
13:19270,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,68
|Açılış
|: 270,19
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,80
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|3,92
|27.055.102
|% 16,32
|
|LINK
|17,27
|9.291.414
|% 14,75
|
|ASUZU
|12,15
|58.954.438
|% 12,60
|
|FRIGO
|12,27
|291.265
|% 9,95
|
|EKIZ
|0,52
|18.185
|% 8,33
|
|UZERB
|1,61
|7.217
|% -8,00
|
|ORMA
|2,60
|8.028
|% -7,80
|
|ETILR
|2,70
|8.430
|% -6,90
|
|IHYAY
|0,84
|24.249.883
|% -6,67
|
|VAKFN
|2,57
|12.747.137
|% -5,17
|
|THYAO
|13,60
|693.648.984
|% -1,02
|
|SISE
|4,90
|219.763.613
|% 1,03
|
|GARAN
|9,99
|147.197.212
|% -0,20
|
|KRDMD
|2,35
|141.506.172
|% 0,93
|
|ASELS
|18,72
|136.353.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,35
|141.506.172
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,48
|77.955.235
|% 0,00
|
|THYAO
|13,60
|693.648.984
|% -1,02
|
|KARSN
|1,40
|64.216.704
|% 1,45
|
|IHLAS
|0,65
|28.822.200
|% 4,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3910
|7,4280
|% 0,03
|
|Frank
|5,7495
|5,7842
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5316
|1,5393
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-2,64
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|5,57
|
|Yarım
|862
|884
|2,70
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,34
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,39
|63,39
|0,18
|