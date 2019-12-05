***PAPIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
05.12.2019 17:07
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Papilon Güvenlik'in payları,
06/12/2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbul
Ana Pazarı'nda işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim, BIST Ankara ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 32.500.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktır
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
PAPILON GUVENLIK XUTUM 06/12/2019
PAPILON GUVENLIK XTUMY 06/12/2019
PAPILON GUVENLIK XBANA 06/12/2019
PAPILON GUVENLIK XUTEK 06/12/2019
PAPILON GUVENLIK XTKJS 06/12/2019
PAPILON GUVENLIK XBLSM 06/12/2019
PAPILON GUVENLIK XSANK 06/12/2019
PAPILON GUVENLIK XHARZ 06/12/2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802057
BIST