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***PAPIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

05.12.2019 17:07
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***PAPIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Papilon Güvenlik'in payları,
06/12/2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbul
 Ana Pazarı'nda işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim, BIST Ankara ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 32.500.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktır

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
PAPILON GUVENLIK XUTUM 06/12/2019
PAPILON GUVENLIK XTUMY 06/12/2019
PAPILON GUVENLIK XBANA 06/12/2019
PAPILON GUVENLIK XUTEK 06/12/2019
PAPILON GUVENLIK XTKJS 06/12/2019
PAPILON GUVENLIK XBLSM 06/12/2019
PAPILON GUVENLIK XSANK 06/12/2019
PAPILON GUVENLIK XHARZ 06/12/2019



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802057


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 47,22 20.398.828 % 19,97  
SMART 11,96 117.836.620 % 19,96  
FONET 8,00 86.494.855 % 19,94  
DERAS 4,77 40.535.727 % 19,85  
KFEIN 13,66 244.792.166 % 19,82  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5441 7,5819 % 0,42  
Frank 5,7932 5,8281 % 0,03  
Riyal 1,5294 1,5371 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.476 1,01  
Altın Gr. 273 273 0,33  
Cumhuriyet 1.806 1.833 -1,00  
Tam 1.798 1.843 -3,40  
Yarım 869 891 -1,64  
Çeyrek 436 446 -0,83  
Gümüş.Ons 16,88 16,90 0,04  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 63,88 63,88 0,88  
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