***PAPIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***PAPIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [PAPIL]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarPapilon Güvenlik'in payları,06/12/2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbulAna Pazarı'nda işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim, BIST Ankara ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 32.500.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktırEndeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiPAPILON GUVENLIK XUTUM 06/12/2019PAPILON GUVENLIK XTUMY 06/12/2019PAPILON GUVENLIK XBANA 06/12/2019PAPILON GUVENLIK XUTEK 06/12/2019PAPILON GUVENLIK XTKJS 06/12/2019PAPILON GUVENLIK XBLSM 06/12/2019PAPILON GUVENLIK XSANK 06/12/2019PAPILON GUVENLIK XHARZ 06/12/2019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802057BIST