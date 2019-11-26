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***PAPIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

26.11.2019 15:17
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***PAPIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )

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Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
26/11/2019
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
7.500.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
23,08
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
4,4
Aracı Kuruluş
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)

Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulunca 21/11/2019 tarihinde izahnamesi onaylanan Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Müh. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 7.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile beher pay için 4,40 TL fiyattan 28-29/11/2019 tarihlerinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, PAPIL.HE (ikincil piyasada işlem kodu PAPIL.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
Bahse konu işlem sırasına bir seferde emir girişinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.  Ayrıca, PAPIL.HE'ye yalnızca halka arz süresinin sonuna kadar geçerli [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir türünü kullanarak emir iletmek mümkündür.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayımlanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800460


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QNBFL 55,50 2.407.813 % 14,95  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4283 7,4656 % -0,09  
Frank 5,7505 5,7851 % -0,13  
Riyal 1,5336 1,5413 % -0,17  
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