***PAPIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı









***PAPIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )İlgili Şirketler [PAPIL]İlgili Fonlar []TürkçePayların Borsa Birincil Piyasada Halka ArzıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi26/11/2019Payları Halka Arz Edilecek Şirketin UnvanıPapilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)7.500.000Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)23,08Halka Arz YöntemiBorsada (In the Exchange)Halka Arz Fiyatı (TL)4,4Aracı KuruluşGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunca 21/11/2019 tarihinde izahnamesi onaylanan Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Müh. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 7.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile beher pay için 4,40 TL fiyattan 28-29/11/2019 tarihlerinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, PAPIL.HE (ikincil piyasada işlem kodu PAPIL.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.Bahse konu işlem sırasına bir seferde emir girişinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca, PAPIL.HE'ye yalnızca halka arz süresinin sonuna kadar geçerli [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir türünü kullanarak emir iletmek mümkündür.Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayımlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800460BIST