***PAPIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***PAPIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [PAPIL]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi04/12/2019Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıPapilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Müh. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)7.500.000Baz Fiyat (TL)4,4İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)500.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih06/12/2019Halka Arz YöntemiBorsada (In the Exchange)Halka Arz Tarihi28-29/11/2019AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 21/11/2019 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Müh. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.'nin, 32.500.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 7.500.000 TL nominal değerli payları 06/12/2019 tarihinden itibaren 4,40 TL/pay baz fiyat ve "PAPIL.E" kodu ile Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.Payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801862BIST