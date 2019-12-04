***PAPIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
04.12.2019 19:02
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
04/12/2019
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Müh. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
7.500.000
Baz Fiyat (TL)
4,4
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
500.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/12/2019
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Tarihi
28-29/11/2019
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 21/11/2019 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Müh. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.'nin, 32.500.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 7.500.000 TL nominal değerli payları 06/12/2019 tarihinden itibaren 4,40 TL/pay baz fiyat ve "PAPIL.E" kodu ile Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.
Payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801862
BIST
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0071
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7591
En Düşük
5,7336
18:056,3708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3899
En Düşük
6,3550
18:05272,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,26
|Açılış
|: 272,54
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.999.285
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.859.754
|% 19,96
|
|ISATR
|142.800,00
|142.800
|% -15,00
|
|AVTUR
|1,90
|47.631.105
|% -11,63
|
|EGCYH
|0,12
|358.728
|% -7,69
|
|KLGYO
|3,07
|57.962.766
|% -6,97
|
|VAKFN
|2,09
|59.088.368
|% -5,86
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|GARAN
|10,20
|419.675.154
|% 3,03
|
|ASELS
|18,94
|378.226.087
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|ZOREN
|1,47
|155.107.492
|% 4,26
|
|TSKB
|1,09
|111.598.232
|% 2,83
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5050
|7,5427
|% 0,83
|
|Frank
|5,7867
|5,8216
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5286
|1,5363
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-3,15
|
|Altın Gr.
|272
|273
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,87
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,33
|63,33
|2,51
|