***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.01.2020 13:52
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814116
BIST
16:01122.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 64,18
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.203
16:015,9306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9339
En Düşük
5,9034
16:016,5822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5851
En Düşük
6,5526
16:01296,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 296,56
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|37.028.041
|% 20,00
|
|ULUSE
|31,76
|4.929.275
|% 19,94
|
|RYSAS
|11,21
|36.974.020
|% 19,26
|
|HUBVC
|43,82
|46.138.706
|% 17,99
|
|SILVR
|3,11
|27.492.921
|% 16,92
|
|QNBFL
|172,80
|8.986
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|531.270
|% -14,94
|
|NIBAS
|4,54
|145.721
|% -7,54
|
|KENT
|207,90
|10.896.524
|% -6,73
|
|KLNMA
|46,06
|57.941.561
|% -6,15
|
|THYAO
|14,39
|1.563.305.044
|% -2,24
|
|GARAN
|12,12
|422.463.600
|% -0,41
|
|HALKB
|7,11
|382.407.646
|% 0,57
|
|KRSTL
|1,88
|381.576.450
|% 10,59
|
|ICBCT
|6,00
|355.813.275
|% -1,15
|
|KRSTL
|1,88
|381.576.450
|% 10,59
|
|GUSGR
|2,59
|312.427.481
|% 4,02
|
|ADESE
|2,16
|235.468.112
|% 11,92
|
|THYAO
|14,39
|1.563.305.044
|% -2,24
|
|KRDMD
|3,03
|314.834.144
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7595
|7,7984
|% 0,08
|
|Frank
|6,1001
|6,1368
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5762
|1,5841
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,71
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|-1,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|-0,05
|
|Yarım
|945
|969
|-0,03
|
|Çeyrek
|474
|485
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,03
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|B. Petrol
|62,12
|62,12
|-1,09
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