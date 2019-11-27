***PAPIL* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
27.11.2019 15:12
***PAPIL******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Papilon Savunma Halka Arzıyla İlgili Olarak Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Görüşü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800617
BIST
15:45106.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 141,65
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.395
15:455,7627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7740
En Düşük
5,7499
15:456,3448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0100
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3586
En Düşük
6,3350
15:45270,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,76
|Açılış
|: 270,12
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,80
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|12,85
|123.257.445
|% 19,09
|
|UNYEC
|3,85
|32.776.443
|% 14,24
|
|EGCYH
|0,11
|12.226
|% 10,00
|
|FRIGO
|12,27
|294.528
|% 9,95
|
|AFYON
|5,23
|121.260.252
|% 9,64
|
|IHEVA
|2,10
|292.526
|% -8,30
|
|VAKFN
|2,55
|22.562.064
|% -5,90
|
|INTEM
|8,35
|22.725.615
|% -5,65
|
|DIRIT
|1,10
|7.844.408
|% -5,17
|
|PRZMA
|3,61
|72.613
|% -5,00
|
|THYAO
|13,65
|1.148.355.015
|% -0,66
|
|SISE
|4,90
|256.465.896
|% 1,03
|
|GARAN
|10,04
|190.632.818
|% 0,30
|
|ASELS
|18,74
|181.101.190
|% -0,53
|
|PETKM
|3,63
|165.451.739
|% -0,82
|
|EKGYO
|1,47
|129.768.769
|% -0,68
|
|THYAO
|13,65
|1.148.355.015
|% -0,66
|
|KRDMD
|2,35
|157.981.053
|% 0,93
|
|KARSN
|1,41
|77.478.856
|% 2,17
|
|SISE
|4,90
|256.465.896
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4035
|7,4406
|% 0,20
|
|Frank
|5,7517
|5,7863
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5321
|1,5398
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-4,14
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|7,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|6,20
|
|Yarım
|862
|885
|3,00
|
|Çeyrek
|433
|442
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,47
|63,47
|0,26
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