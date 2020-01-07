***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.01.2020 09:35
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2019 - 19.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL'den 34.375.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin şirket esas sözleşmemizin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2019 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, sermaye artışı tesciline ilişkin Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdindeki işlemler başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808086
BIST
11:55112.778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.365,33
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
112.971
En Düşük
112.540
11:555,9674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0048
|Açılış
|: 5,9660
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9737
En Düşük
5,9510
11:556,6766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0102
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
11:55300,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,57
|Açılış
|: 300,13
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,22
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,85
|12.732.915
|% 13,55
|
|BURVA
|11,44
|2.876.381
|% 12,60
|
|SMART
|9,12
|20.486.433
|% 9,88
|
|BALAT
|1,79
|70.913
|% 9,82
|
|EPLAS
|13,89
|60.296
|% 9,80
|
|IZMDC
|7,90
|1.714.045
|% -15,33
|
|IHGZT
|5,40
|232.477
|% -9,70
|
|MTRYO
|5,60
|2.285
|% -9,68
|
|BMELK
|1,12
|8.600
|% -4,27
|
|EGCYO
|0,25
|20.101
|% -3,85
|
|THYAO
|13,78
|588.141.539
|% 1,85
|
|ASELS
|22,20
|207.625.372
|% 0,54
|
|IPEKE
|9,19
|138.378.577
|% 0,22
|
|GARAN
|10,74
|104.975.608
|% 1,80
|
|KRDMD
|2,63
|95.837.981
|% 1,54
|
|ALBRK
|1,55
|69.691.027
|% 1,97
|
|THYAO
|13,78
|588.141.539
|% 1,85
|
|ISGYO
|1,80
|75.499.417
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,63
|95.837.981
|% 1,54
|
|EKGYO
|1,43
|45.053.723
|% 2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8451
|7,8845
|% 0,07
|
|Frank
|6,1296
|6,1666
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5851
|1,5930
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-0,01
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.983
|2.033
|-16,67
|
|Yarım
|959
|983
|-8,07
|
|Çeyrek
|481
|492
|-4,03
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|-0,47
|
Seans Raporu
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