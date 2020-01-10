***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.01.2020 09:45
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imiz ödenmiş sermayesinin 30.000.000 TL'den 34.375.000 TL'ye çıkarılması akabinde esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin 7 Ocak 2020 tarihi itibari ile tescil edilen yeni hali 9 Ocak 2020 tarih ve 9990 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811596
BIST
18:05117.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
0
En Düşük
0
18:055,8821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0133
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,8821
En Düşük
5,8670
18:056,5351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5356
En Düşük
6,5190
18:05292,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 292,66
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
293,79
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|9,76
|48.029.242
|% 0,00
|
|HUBVC
|20,30
|67.313.341
|% 0,00
|
|KFEIN
|11,08
|18.340.844
|% 0,00
|
|NATEN
|12,23
|38.120.854
|% 0,00
|
|DOKTA
|57,50
|974.593
|% 0,00
|
|SMART
|9,76
|48.029.242
|% 0,00
|
|HUBVC
|20,30
|67.313.341
|% 0,00
|
|NATEN
|12,23
|38.120.854
|% 0,00
|
|DOKTA
|57,50
|974.593
|% 0,00
|
|PAPIL
|7,97
|17.035.325
|% 0,00
|
|NATEN
|12,23
|38.120.854
|% 0,00
|
|DERAS
|4,00
|18.626.762
|% 0,00
|
|PAPIL
|7,97
|17.035.325
|% 0,00
|
|YKSLN
|6,22
|13.613.166
|% 0,00
|
|NATEN
|12,23
|38.120.854
|% 0,00
|
|PAPIL
|7,97
|17.035.325
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6716
|7,7101
|% 0,33
|
|Frank
|6,0199
|6,0562
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5631
|1,5709
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-2,78
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,00
|
|B. Petrol
|65,31
|65,31
|-0,05
|
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH