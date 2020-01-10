***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2020AçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesi, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddenin yeni hali ile 9 Ocak 2020 tarih ve 9990 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanması akabinde, güncel haline ulaşmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 03/05/2013 08/05/2013 83156 27/05/2015 01/06/2015 88311, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 06/12/2016 12/12/2016 92176 28/12/2018 03/01/2019 97376 28/12/2018 17/01/2019 97473, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 24/04/2019 30/04/2019 98196 19/07/2019 24/07/2019 98756 07/01/2020 09/01/2020 9990http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811597BIST