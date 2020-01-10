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***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

10.01.2020 09:46
GÜNCEL HABERLER



***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2020
Açıklamalar

   Şirketimiz esas sözleşmesi, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddenin yeni hali ile 9 Ocak 2020 tarih ve 9990 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanması akabinde, güncel haline ulaşmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 03/05/2013 08/05/2013 8315
6 27/05/2015 01/06/2015 8831
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 06/12/2016 12/12/2016 9217
6 28/12/2018 03/01/2019 9737
6 28/12/2018 17/01/2019 9747
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 24/04/2019 30/04/2019 9819
6 19/07/2019 24/07/2019 9875
6 07/01/2020 09/01/2020 9990



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811597


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