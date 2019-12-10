***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









ce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.12.2019 tarihinde Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") payları ile ilgili olarak toplam 3.500.000 TL (Üç Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) nominal değerli 3.500.000 (Üç Milyon Beş Yüz Bin) adet halka kapalı statüde ve halka arzı takip eden 1 yıl süreyle borsada satış kısıtlaması bulunan pay satış işlemi Borsa dışında tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Şirket'teki pay sahipliğim 09.12.2019 tarihi itibariyle sona ermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Saygılarımla,Günel Sadigovahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802751BIST