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***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.12.2019 20:42
GÜNCEL HABERLER



***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Şirketimizin 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 30.000.000,00 TL'den 32.500.000,00 TL'ye artırılması işlemi kapsamında Şirketimizce ihraç edilen toplam 2.500.000 TL nominal değerli 2.500.000 adet pay ve ayrıca VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9 uncu maddesi çerçevesinde satışa hazır bekletilen toplam 1.875.000 TL nominal değerli 1.875.000 adet pay, Borsa İstanbul A.Ş.'de tamamen satılmış ve sermaye artırımı işlemi neticesinde Şirketimize 22.868.750-TL brüt fon girişi sağlanmış bulunmaktadır.
Sermaye artırımının tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 11.12.2019 tarihli toplantısında aşağıdaki hususları oybirliği ile karara bağlamıştır:
      (i)       Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve
      (ii)      Sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesine
oy birliğiyle karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803106


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