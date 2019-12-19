***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2019 09:54
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.12.2019 tarihli kararı doğrultusunda, sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin işbu açıklamaya ekli yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla 19.12.2019 tarihinde Kurul'a başvuruda bulunulmuştur. Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804271
BIST
13:36110.652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 77,30
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.584
13:365,9312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0049
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
13:366,6065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0153
|Açılış
|: 6,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
13:36281,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,11
|Açılış
|: 281,36
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,00
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|4,48
|17.244.269
|% 11,44
|
|HALKS
|2,20
|428.765
|% 10,00
|
|PSDTC
|8,55
|1.366.360
|% 5,95
|
|PSDTC
|8,55
|1.366.360
|% 5,95
|
|PSDTC
|8,55
|1.366.360
|% 5,95
|
|KSTUR
|25,50
|59.670
|% -5,56
|
|MERIT
|17,21
|3.175
|% -4,39
|
|DOKTA
|38,50
|25.911
|% -3,75
|
|UZERB
|3,21
|55.978
|% -3,60
|
|OSMEN
|3,55
|7.230
|% -3,53
|
|ODAS
|2,26
|71.166.578
|% 0,00
|
|PGSUS
|82,50
|69.495.290
|% 0,86
|
|PAPIL
|7,83
|39.478.257
|% 4,96
|
|YKSLN
|6,12
|19.206.596
|% 1,16
|
|HDFGS
|2,23
|17.664.661
|% 3,72
|
|ODAS
|2,26
|71.166.578
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,89
|14.306.802
|% 1,14
|
|HDFGS
|2,23
|17.664.661
|% 3,72
|
|PAPIL
|7,83
|39.478.257
|% 4,96
|
|BNTAS
|2,53
|12.874.853
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7522
|7,7911
|% 0,27
|
|Frank
|6,0280
|6,0643
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5775
|1,5854
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-1,57
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,45
|
|Cumhuriyet
|1.865
|1.894
|10,00
|
|Tam
|1.857
|1.904
|8,66
|
|Yarım
|898
|921
|4,19
|
|Çeyrek
|450
|460
|2,09
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,22
|66,22
|0,05
|