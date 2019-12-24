***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 24.12.2019 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) gereğince Şirket'imiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak mevcut görevlerinin yanı sıra Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No. 213993) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans No. 703384) sahibi Ahmet Çağrı Demirtaş'ın atanmasına ve Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı olarak mevcut görevlerinin yanı sıra Mahmut Keper'in atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805054BIST