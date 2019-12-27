***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBir süredir yürütmekte olduğumuz yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamında, bir CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkesinden gelen BEOGS (Biyometrik Entegre Otomatik Geçiş Sistemi) satın alma öncesi yerinde test (pilot) amaçlı talebe ilişkin protokol, ilgili devlet kurumu tarafından Şirket'imize ulaşmış ve imzalanmıştır.Türk mühendisliği ile geliştirilen Papilon üretimi iskelet analizi, parmak izi ve yüz tanıma modülü ve yazılımları ile marka sahibi olduğumuz BEOGS, sınır güvenliği ihtiyaçları için rakiplerine oranla kullanıcılara daha pratik kullanım deneyimi sağlarken, güvenlik güçleri için de sürdürülebilir bir yüksek teknoloji sunmaktadır.İlgili protokol kapsamında testler 6 ay sürecek olup sınır güvenliği amaçlı saha kullanımını kapsamaktadır. Söz konusu protokol test kullanımları sonunda herhangi bir alım garantisi içermemektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805460BIST