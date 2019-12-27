***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2019 09:58
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bir süredir yürütmekte olduğumuz yurt dışı pazarlama faaliyetleri kapsamında, bir CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkesinden gelen BEOGS (Biyometrik Entegre Otomatik Geçiş Sistemi) satın alma öncesi yerinde test (pilot) amaçlı talebe ilişkin protokol, ilgili devlet kurumu tarafından Şirket'imize ulaşmış ve imzalanmıştır.
Türk mühendisliği ile geliştirilen Papilon üretimi iskelet analizi, parmak izi ve yüz tanıma modülü ve yazılımları ile marka sahibi olduğumuz BEOGS, sınır güvenliği ihtiyaçları için rakiplerine oranla kullanıcılara daha pratik kullanım deneyimi sağlarken, güvenlik güçleri için de sürdürülebilir bir yüksek teknoloji sunmaktadır.
İlgili protokol kapsamında testler 6 ay sürecek olup sınır güvenliği amaçlı saha kullanımını kapsamaktadır. Söz konusu protokol test kullanımları sonunda herhangi bir alım garantisi içermemektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805460
BIST
13:45113.923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 269,79
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:455,9559
En Yüksek
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|Açılış
|: 5,9410
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13:456,6428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
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|Açılış
|: 6,6060
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 288,32
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289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,45
|59.602.515
|% 10,36
|
|MMCAS
|1,18
|36.660
|% 9,26
|
|EGCEY
|0,48
|212.233
|% 9,09
|
|SEKUR
|5,68
|23.886.264
|% 8,60
|
|BALAT
|1,02
|134.186
|% 8,51
|
|QNBFB
|39,30
|58.461.573
|% -9,11
|
|SMART
|10,45
|158.406.419
|% -7,93
|
|QNBFL
|120,00
|11.233.512
|% -6,47
|
|FONET
|7,58
|19.209.069
|% -5,49
|
|KFEIN
|11,39
|53.639.356
|% -5,40
|
|SMART
|10,45
|158.406.419
|% -7,93
|
|BERA
|4,06
|81.399.224
|% 6,84
|
|ODAS
|2,13
|69.905.854
|% -1,84
|
|HDFGS
|2,45
|59.602.515
|% 10,36
|
|QNBFB
|39,30
|58.461.573
|% -9,11
|
|IHLGM
|1,10
|45.057.090
|% 0,00
|
|ODAS
|2,13
|69.905.854
|% -1,84
|
|HDFGS
|2,45
|59.602.515
|% 10,36
|
|BERA
|4,06
|81.399.224
|% 6,84
|
|AKGUV
|2,24
|34.718.386
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7517
|7,7906
|% 0,78
|
|Frank
|6,0675
|6,1040
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5809
|1,5889
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-0,63
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,94
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|0,21
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