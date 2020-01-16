***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Ticaret Bakanlığı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü'nün Şirket'imiz adına 09.07.2019 tarih ve 19060200ET000141 sayılı Ek Tahakkuk Kararı (490.227,90-TL) ile 10.07.2019 tarih ve 19060200CK001521 sayılı Ceza Kararı'na (1.470.683,70-TL) yapmış olduğumuz itirazların T.C. Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nce kabul edildiği ve ilgili ceza kararlarının (toplam 1.960.911,60-TL) kaldırılmasına dair verilen nihai karar Şirket'imize tebliğ edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813145BIST