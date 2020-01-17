***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2020 14:30
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirket'imiz halka arz dokümanlarında da belirtmiş olduğu üzere "Yurt Dışı İştirak Edinimi, Şube Açılması veya İş Ortaklıkları Vasıtasıyla Büyüme" hedefi doğrultusunda 17.01.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki hususları
1- Birleşik Krallık, Avrupa Birliği Ülkeleri, İngiliz Milletler Topluluğu Ülkeleri, Ortadoğu ile Afrika Ülkeleri başta olmak üzere Dünylanması için teşvik işlemleri dahil ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması ve ilgili danışmanların atanması için Genel Müdür Dr. Doğan Demir'in yetkilendirilmesine,
3- Birleşik Krallık'ta kurulacak şirkete yönelik ülkemizde ve Birleşik Krallıkta sağlanan teşviklerin araştırılması için Aytekin Akmehmet'in görevlendirilmesine,
oy birliğiyle karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813363
BIST
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|% 15,89
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|GEDIK
|8,13
|11.253.988
|% 14,99
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|QNBFB
|67,60
|134.071.565
|% 14,97
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|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
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|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
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|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,03
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|% -0,13
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|
|PETKM
|3,99
|503.614.865
|% -0,50
|
|BNTAS
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|423.213.790
|% 16,82
|
|KRDMD
|2,99
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|% -0,66
|
|ISGYO
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|EKGYO
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|ODAS
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|PETKM
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|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6635
|7,7019
|% 0,38
|
|Frank
|6,0624
|6,0989
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5662
|1,5740
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|2,66
|
|Altın Gr.
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|295
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|
|Cumhuriyet
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|1.977
|11,00
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|1.989
|13,66
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|938
|962
|6,61
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|471
|481
|3,30
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|Gümüş.Ons
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|18,05
|0,06
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