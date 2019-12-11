***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 06570 Çankaya Ankaraİnternet Adresi https://papilon.com.tr/tr/Elektronik Posta AdresiE-postayatirim@papilon.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksMebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 06570 Çankaya Ankara 03122312026 03122312028Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAhmet Çağrı Demirtaş Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 03122312026 yatirim@papilon.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendime Lisansı 213993 / 703384Mahmut Keper Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 03122312026 yatirim@papilon.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu İhraççı'nın ana faaliyeti yurtiçi ve yurtdışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara sağlanan uçtan uca bütünleşik kamu güvenlik sistemleri, parmak izi tarayıcıları, avuç içi tarayıcıları, geçiş kontrol sistemleri, biyometrik iş istasyonları, mobil cihazlar, yüz tanıma, sanal gerçekliğe yönelik platform cihazları ve iris tanıma cihazlarının araştırma, geliştirme, üretim, entegrasyon işlemleri ile katma değerli bütüncül sistem inşasıdır.Şirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- 32500000Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT KERİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 17.04.2019 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırAHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 17.04.2019 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırDOĞAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 17.04.2019 İcrada Görevli Hayır 10.47 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırFEYZA ARDA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 17.04.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırHANDAN DURAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.04.2019 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803105BIST