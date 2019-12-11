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***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.12.2019 20:42
GÜNCEL HABERLER



***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 06570 Çankaya Ankara
İnternet Adresi https://papilon.com.tr/tr/

Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirim@papilon.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokak No:9 06570 Çankaya Ankara 03122312026 03122312028

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet Çağrı Demirtaş Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 03122312026 yatirim@papilon.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendime Lisansı 213993 / 703384
Mahmut Keper Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 03122312026 yatirim@papilon.com.tr

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu İhraççı'nın ana faaliyeti yurtiçi ve yurtdışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara sağlanan uçtan uca bütünleşik kamu güvenlik sistemleri, parmak izi tarayıcıları, avuç içi tarayıcıları, geçiş kontrol sistemleri, biyometrik iş istasyonları, mobil cihazlar, yüz tanıma, sanal gerçekliğe yönelik platform cihazları ve iris tanıma cihazlarının araştırma, geliştirme, üretim, entegrasyon işlemleri ile katma değerli bütüncül sistem inşasıdır.

Şirketin Süresi Süresiz

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 32500000

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT KERİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 17.04.2019 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 17.04.2019 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
DOĞAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 17.04.2019 İcrada Görevli Hayır 10.47 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
FEYZA ARDA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 17.04.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
HANDAN DURAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.04.2019 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803105


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Gümüş Gr. 3,14 3,14 0,02  
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