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***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.01.2020 09:45
GÜNCEL HABERLER



***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 34375000 TRY 100 Bulunmamaktadır İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT KERİMOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Maliyet ve Planlama Yöneticisi
DOĞAN DEMİR Genel Müdür Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811595


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSEN 3,79 12.712.953 % 0,00  
GARFA 3,86 3.009.658 % 0,00  
CRFSA 5,16 21.192.986 % 0,00  
CIMSA 9,16 16.500.310 % 0,00  
BIMAS 48,62 138.899.669 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6714 7,7099 % 0,33  
Frank 1,5630 1,5709 % 0,20  
Riyal 292,6150 292,6600 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.548 1.548 -3,19  
Altın Gr. 293 293 -0,03  
Cumhuriyet 1.947 1.976 -55,00  
Tam 1.938 1.987 -57,77  
Yarım 937 961 -27,94  
Çeyrek 470 480 -13,97  
Gümüş.Ons 17,85 17,89 -0,03  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,00  
B. Petrol 65,31 65,31 -0,05  
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