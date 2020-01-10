***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1 TRY 34375000 TRY 100 Bulunmamaktadır İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMURAT KERİMOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Maliyet ve Planlama YöneticisiDOĞAN DEMİR Genel Müdür Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811595BIST