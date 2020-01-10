***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.01.2020 09:45
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 34375000 TRY 100 Bulunmamaktadır İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT KERİMOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Maliyet ve Planlama Yöneticisi
DOĞAN DEMİR Genel Müdür Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811595
BIST
18:05117.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
0
En Düşük
0
18:055,8821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0133
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,8821
En Düşük
5,8670
18:056,5351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5356
En Düşük
6,5190
18:05292,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 292,66
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
293,79
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|AKSEN
|3,79
|12.712.953
|% 0,00
|
|GARFA
|3,86
|3.009.658
|% 0,00
|
|CRFSA
|5,16
|21.192.986
|% 0,00
|
|CIMSA
|9,16
|16.500.310
|% 0,00
|
|BIMAS
|48,62
|138.899.669
|% 0,00
|
|AKSEN
|3,79
|12.712.953
|% 0,00
|
|GARFA
|3,86
|3.009.658
|% 0,00
|
|CRFSA
|5,16
|21.192.986
|% 0,00
|
|CIMSA
|9,16
|16.500.310
|% 0,00
|
|BIMAS
|48,62
|138.899.669
|% 0,00
|
|THYAO
|14,25
|2.537.765.127
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 0,00
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 0,00
|
|GARAN
|11,92
|643.725.722
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,47
|621.690.078
|% 0,00
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,87
|509.382.619
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6714
|7,7099
|% 0,33
|
|Frank
|1,5630
|1,5709
|% 0,20
|
|Riyal
|292,6150
|292,6600
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-3,19
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,00
|
|B. Petrol
|65,31
|65,31
|-0,05
|
Seans Raporu
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-
17:59JANTS
Yüzde 8.83 oranında artışla 59.80 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 006 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 20.00 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 366, 847, 364 adet işlem
-
17:56ARMDA
Yüzde 11.81 oranında artışla 15.90 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 035 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4706, 77 artarak (% 4.37 ) 112, 312
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH