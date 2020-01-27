***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGÜRBÜZ GÜZEY Üretim Direktörü ve Şube Müdürü Makine Mühendisi Üretim,Planlama ve Yatırımlar DirektörüDERYA ALBAYRAK Pazarlama ve Satış Direktörü Makine Mühendisi Pazarlama ve Satış MüdürüSİNAN YAHYA ÖZENBAŞ Mali İşler Direktörü Ekonomist Bütçe ve Raporlama Müdürü,Mali ve İdari İşler Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814549BIST